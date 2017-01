Diables Rouges Lede l’AS Rome a fait lade plusieurs quotidiens italiens ce samedi.

On parle beaucoup d’Eden Hazard ou de Kevin De Bruyne en raison de l’ultra-médiatisation dont jouit la Premier League. Mais s’il y a bien un Diable Rouge que toutes les nations d’envergure nous envient à l’heure actuelle, c’est Radja Nainggolan. À 28 ans, l’Anversois le plus connu au monde est au top de sa forme. En atteste son doublé de mercredi face à la Sampdoria (4-0). À l’ombre du Vatican, il a réussi l’exploit de suppléer Totti dans le cœur des tifosi grâce à une grinta jamais démentie, couplée à une fidélité déconcertante à une époque ou quelques stars déjà bien payées ont répondu aux sirènes chinoises.

Quelques jours après avoir affolé Youtube suite à sa volée victorieuse en Coupe d’Italie, Radja Nainggolan a fait la Une du Corriere dello Sport et de la Gazzetta dello Sport. Pas seulement parce qu’il affrontera ce dimanche Cagliari, la ville de son épouse Claudia qu’il rejoint dès qu’il en a l’occasion, mais aussi parce le médian, grâce à son premier doublé avec la Roma, a battu son record de buts inscrits en une saison qui plafonnait jusque-là à six. "Romain le plus utilisé, buteur d’un Luciano Spalletti qui en a fait un meneur de jeu, Nainggolan vaut aujourd’hui 80 millions", estime Roberto Maida du Corriere dello Sport.

Auteur de sept buts toutes compétitions confondues, dont cinq au cours des six dernières semaines, Radja Nainggolan fait partie, selon un classement subjectif établi par le quotidien sportif transalpin, des dix meilleurs médians du monde. Il apparaît en huitième position, devant Fernandinho et Busquets mais derrière Modric, Pogba et quelques autres cadors. Une liste établie à partir de critères romantiques et pas uniquement statistiques. "Radja est fait d’un autre bois que les autres joueurs de sa génération", s’est félicité l’entraîneur de Rome, Luciano Spalletti, en fin de semaine. "Ils ont deux morphologies totalement différentes mais en ce qui concerne l’impact sur le terrain, Nainggolan soutient sans problème la comparaison avec Pogba."

L’ancien médian de Cagliari ne laisse pas indifférent. Atypique physiquement en raison de sa crête et de sa collection de tatouages, il représente le médian moderne par excellence. Pas vraiment défensif, pas totalement offensif, comme le démontre un graphique publié dans la célèbre gazette rose. On peut y découvrir, sur un terrain découpé en 54 zones, où le Ninja touche le ballon.

Même si son rayon d’action se situe aux alentours du rond central, il ne laisse absolument aucune case vide. "Dans le foot des années 70", étaye le journaliste italien, "Nainggolan aurait porté sept numéros de maillot différents. Cette immense capacité à remplir plusieurs rôles lui confère une valeur inestimable."

A se demander comment Roberto Martinez a pu le snober jusqu’à présent, empêchant, selon ceux qui le suivent tous les jours, Radja Nainggolan d’être totalement épanoui.





Passé du Beerschot à Piacenza pour 100.000€

S’il est si réfractaire à l’idée d’être transféré, c’est sans doute parce que Radja Nainggolan se sent autant Italien que Belge. Il faut dire qu’il est arrivé à Piacenza à l’âge de 17 ans. Renzo Castagnini, directeur sportif de Piacenza à l’époque, fait partie des gens qui ont compté dans la carrière du Ninja : "Je l’ai pris sans hésiter car il possédait déjà des qualités hors du commun. En Belgique, il évoluait comme médian offensif comme aujourd’hui avec Spalletti mais il avait un centre de gravité bas et l’explosivité d’un pur médian. On l’avait acheté pour 100.000€."

Aujourd’hui, Nainggolan vaudrait donc 800 fois plus. "J’ai essayé de l’emmener à la Juve quand j’y ai bossé dans la cellule de recrutement mais Jean-Claude Blanc et Alessio Secco, les dirigeants de l’époque, n’étaient pas convaincus."

Désormais, plus personne, ou presque, ne doute des qualités de Nainggolan. Chelsea fait encore le forcing mais malgré un contrat à Rome toujours pas renégocié, Radja continue à jurer fidélité à la Louve, avec qui il pourrait passer en tête de la Serie A ce dimanche.