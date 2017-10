L’Uefa a levé une partie du voile sur sa nouvelle compétition un rien alambiquée. On vous explique tout.



Aussitôt les qualifications du Mondial terminées, l’Uefa a communiqué ce mercredi la composition des Ligues de son nouveau bébé, la Nations League. Les 55 nations européennes ont été réparties en 4 Ligues selon leur classement Uefa. Logiquement, les Diables figurent dans la Ligue A avec 11 autres pays.



Le 24 janvier prochain, à Lausanne, ces 12 équipes seront réparties dans 4 groupes de trois qui s’affronteront du 6 septembre 2018 au 20 novembre en match aller-retour. Les gagnants des 4 groupes se rencontreront ensuite du 5 au 9 juin 2019 pour les demi-finales et la finale de cette première édition dans un pays-hôte. Concernant les Diables rouges, l'ensemble de ces matches se disputeront donc contre des équipes de la Ligue A, ce qui devrait offrir au public belge une série de matches de prestige.



À noter que les vainqueurs des groupes des Ligue B, C et D seront promus, les derniers des Ligue A, B et C relégués.





4 équipes qualifiées pour l'Euro via la Nations League

Au-delà de l’aspect financier, cette nouvelle compétition vaut aussi pour les 4 billets à l’Euro 2020 qu’elle octroie. Au terme d’un processus assez compliqué. Attention les yeux...Lors du tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2020 le 2 décembre prochain à Dublin, soit au lendemain de celui de la phase finale de la Coupe du Monde, il y aura 5 groupes de 5 et cinq groupes de 6.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l'Euro, soit 20 équipes. Les choses se compliquent ensuite. Les 4 derniers billets seront attribués après des barrages que disputeront les 16 vainqueurs de groupes de la Nations League.

Si un vainqueur de groupe de la Nations League s’est qualifié via les éliminatoires de l'Euro, sa place en barrage sera attribuée au deuxième de son groupe. Si le deuxième s’est lui aussi qualifié via les éliminatoires, sa place ira au troisième et ainsi de suite.

L’Uefa a pensé à tout pour trouver un intérêt à sa Nations League et ses éliminatoires…





La répartition des "Ligues" de la Nations League:

- Ligue A: Allemagne, Portugal, BELGIQUE, Espagne, France, Angleterre, Suisse, Italie, Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas.

- Ligue B: Autriche, Pays de Galles, Russie, Slovaquie, Suède, Ukraine, République d’Irlande, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Danemark, République tchèque, Turquie.

- Ligue C: Hongrie, Roumanie, Écosse, Slovénie, Grèce, Serbie, Albanie, Norvège, Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande, Chypre, Estonie, Lituanie.

- Ligue D: Azerbaïdjan, Macédoine, Biélorussie, Géorgie, Arménie, Lettonie, Îles Féroé, Luxembourg, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar.