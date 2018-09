Face à la complexité de cette nouvelle compétition, Roberto Martinez a diffusé une vidéo explicative aux joueurs, ce mercredi, afin de les briefer sur le fonctionnement.

"Je m’étais un peu renseigné de mon côté, mais le coach nous a mis au courant", a expliqué Timothy Castagne. De son côté, Jan Vertonghen n’a pas appris grand-chose. "J’étais l’un des seuls à connaître le système et je l’avais expliqué aux autres. Mais j’avoue ne pas connaître tous les détails." Ceux qui n’avaient pas encore pris la peine de se renseigner sur cette compétition sont donc désormais informés. "Croyez-moi, les joueurs savent ce qu’est la Nations League et ils sont motivés", assure Martinez. Seuls les résultats et le comportement des Diables sur le terrain pourront confirmer les dires du sélectionneur.

Une chose est sûre : ce sera compliqué pour certains staffs nationaux de motiver des troupes qui ne comprendront pas toujours les enjeux et l’intérêt de cette nouvelle compétition. Excepté peut-être en Ligue D, où les petites nations ont une chance unique de se disputer une place à l’Euro 2020.