Thibaut Courtois est devenu ce mercredi le deuxième joueur belge à s'engager au Real Madrid. Qu'en pense la presse madrilène ?





"Thibaut Courtois arrive au Real Madrid comme l'un des meilleurs gardiens du monde" assure As après l'annonce de la signature jusqu'en juin 2024 de l'ancien Genkois à Santiago Bernabéu. "Il se distingue pour son assurance, sa puissance dans les airs et sa faculté à rendre faciles des arrêts difficiles."





Le quotidien rappelle également que le portier belge a remporté le trophée Zamora du meilleur gardien de Liga deux saisons de suite (2012-2013 et 2013-2014), faisant de lui un "dernier obstacle pratiquement infranchissable" à l'Atlético Madrid.





Des performances qu'il a réitérées à Chelsea, faisant de lui "l'une des références à son poste". "Le Real Madrid le suivait depuis longtemps" ajoute Marca. "Un intérêt qui s'est intensifié ces dernières semaines, surtout après ses grandes performances lors du Mondial en Russie et son désir avoué de revenir à Madrid."





Reste que ce transfert ne sera pas sans conséquence sur l'effectif des champions d'Europe. "Courtois met Keylor Navas dans une situation compromettante" avertit As, tandis que Marca salue "la bonne opération pour Julen [Loptegui, le nouveau coach des Merengues] qui comptera dans son effectif l'un des meilleurs à son poste".





Le portier costaricain a pour sa part avoué qu'il ne souhaitait pas quitter le Real Madrid. "J'ai autant envie de partir que de mourir" a-t-il prévenu suite à l'arrivée de Tibo, qui débarque néanmoins avec des galons de titulaire. Marca assure néanmoins que Julen Lopetegui espère pouvoir faire cohabiter ses deux gardiens, tandis que Kike Casilla, Andriy Lunin et Luca Zidane n'auront certainement pas voix au chapitre.





En s'engageant à la Casa blanca, Courtois signe finalement un retour aux sources. "Il revient à Madrid où il a commencé à briller et où il a deux enfants, qui l'ont poussé à défendre le but merengue " conclut As.