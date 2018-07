Brésil-Belgique : ce quart de finale opposera deux des plus gros favoris au titre mondial, mais aussi deux des joueurs les plus visés par les défenses adverses. Au fil du temps, Neymar et Eden Hazard sont devenus de véritables cibles pour les entraîneurs adverses, au point de donner parfois l’impression qu’un contrat a été placé sur leur tête.Pourtant, les deux artistes ne réagissent pas de la même façon lorsque leurs chevilles sont caressées : le Diable se relève rapidement et reprend directement ses esprits, alors que Neymar propose une comédie qui ferait pratiquement passer Benoît Poelvoorde pour un jeune premier.Cela permet à Eden Hazard de garder une grosse cote de popularité chez les supporters (il a été élu homme du match face au Japon sans avoir livré sa meilleure prestation) et d’être respecté par ses adversaires, qui apprécient sa sportivité.Neymar est davantage controversé car ses roulades et ses incessantes rouspétances ont tendance à le décrédibiliser aux yeux du public, lassé de voir un si grand technicien tomber dans le piège de la surenchère. Il est entré dans un cercle vicieux : désormais, ses jérémiades ne sont pratiquement plus prises au sérieux et induisent le doute dans la tête des arbitres. Reste à voir quelle tactique sera la meilleure vendredi soir mais là, tout dépendra du comportement de l’arbitre…(...)