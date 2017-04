Nicolas Plestan a évolué à Lille entre 2003 et 2010. Le défenseur français est revenu sur un épisode douloureux pour l’actuel joueur de Chelsea.

"Eden Hazard s’entraînait avec l’équipe senior et avec les moins de 21 ans. Il avait l’habitude de nous critiquer quand il était avec les juniors. Un matin, il s’est retourné pour me serrer la main. Je lui ai dit : Pourquoi tu me tends la main quand tu me critiques derrière mon dos ? En guise de réponse, il a juste souri. Alors je lui ai donné une gifle. Je ne suis pas fier de cela, mais je ne regrette pas mon geste. Cela fait partie de la vie dans un vestiaire. Il y avait un manque d’esprit de corps de sa part. Il avait déjà eu une altercation avec un autre coéquipier. Mais il est devenu un travailleur acharné. En dehors de ces préoccupations concernant son comportement, que vous pourriez attribuer à son âge, Hazard était un bon garçon que j’admirais beaucoup."