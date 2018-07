Benjamin Pavard et Olivier Giroud sont venus en conférence de presse, ce dimanche, à Istra. Le centre de presse des Bleus n'est situé qu'à 20 kilomètres de celui des Diables rouges. L'occasion d'aller rencontrer nos futurs adversaires...Pour être honnête, il n'a (de nouveau !) pas fallu attendre les interventions des journalistes belges pour que le nom de Thierry Henry soit évoqué. Mais formuler nous-même une question sur le sujet était important et nous avons pu la poser à Olivier Giroud: "Au centre d'entraînement des Diables, les journalistes français n'arrêtent pas de poser des questions sur Thierry Henry. On sent presque une pointe de jalousie, qu'il soit chez nous, entre guillemets, et pas chez vous. Est-ce que vous comprenez ce choix de sa part, d'être dans le staff des Diables et pas celui des Bleus ?"L'attaquant de l'équipe de France a eu la gentillesse de nous répondre longuement. Et il ne cache pas qu'il aurait préféré pouvoir lui-même compter sur les conseils de Thierry Henry. Découvrez sa réaction dans notre vidéo ci-dessus.