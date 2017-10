ANGLETERRE

Musonda à l'assist contre Everton

Charly Musonda Jr. a profité de la confiance offerte par Antonio Conte pour se mettre en évidence ! Le Belge, qui retrouvait le terrain après son incartade sur Instagram, a bien joué le coup sur un corner. Après avoir reçu un petit ballon de Willian, l'international espoir a offert un centre parfait à Antonio Rüdiger au second poteau. Dans un très beau geste, le défenseur allemand ouvre la marque de la tête.

Remplacé à la 70e par Pedro, Musonda a ensuite assisté au but de Willian (2-0, 90e+3) et a celui de Calvert-Lewin (2-1, 90e +4).

Double buteur le week-end dernier face à Watford, Michy Batshuayi était lui aussi dans le onze de base et a été remplacé par Morata à la 85e minute. Thibaut Courtois et Eden Hazard n'étaient pas sur la feuille de match. Dans les rangs d'Everton, Kevin Mirallas a quant à lui joué toute la rencontre.

Tottenham se fait éliminer en EFL Cup

Tottenham a été sorti en 8es de finale de l'EFL Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, mercredi suite à sa défaite 2-3 contre West Ham. Chelsea s'est quant à lui qualifié pour les quarts grâce à sa victoire 2-1 contre Everton.

En pleine forme en championnat, les Spurs ont pourtant très bien débuté la rencontre. Avec Toby Alderweireld comme seul Belge dans le onze initial, Tottenham a rapidement ouvert le score grâce à Moussa Sissoko qui a parfaitement conclu un contre ultra-rapide des siens. Dele Alli a ensuite doublé la mise d'une frappe enroulée du droit avant la pause (37e). Au retour des vestiaires, des Hammers déchaînés sont incroyablement parvenus à renverser la situation en 15 minutes suite à un doublé d'André Ayew (55e et 60e) et à un but d'Angelo Ogbonna (70e). Tottenham a tenté en vain d'égaliser alors que Mousa Dembele est monté au jeu à la 72e et a pu faire son retour à la compétition après sa blessure à la cheville. Jan Vertonghen n'était pas sur la feuille de match.





FRANCE

Baptiste Guillaume buteur et qualifié avec Angers en Coupe de la Ligue

Baptiste Guillaume a inscrit son deuxième but de la saison mercredi soir lors des 16es de finale de la Coupe de la Ligue française. Buteur en début de saison contre Bordeaux en Ligue 1, l'attaquant bruxellois a marqué le deuxième but des siens face à Nancy. Angers s'est finalement imposé 3-2 et Guillaume a été remplacé à la 76e minute.

Nantes, 3e de Ligue 1, s'est quant à lui incliné 3-1 face à Tours, dernier de Ligue 2. Du côté de Nantes, Yassine El Ghanassy est monté au jeu à la 60e alors que son équipe était à 10 depuis 3 minutes. Dans le rangs de Tours, Mayron De Almeida est resté sur le banc.

Metz s'est qualifié pour les huitièmes en battant le Red Star 1-0 grâce à un but de l'ancien standarman Mathieu Dossevi (66e).





ESPAGNE

En Espagne, l'Atletico Madrid n'a pas fait mieux qu'un partage 1-1 en seizièmes de finale aller de Coupe du Roi. Sans Yannick Carrasco absent de la feuille de match, les Colchoneros ont mené au socre grâce à Thomas (17e) avant de se faire rejoindre par un penalty de Lolo (52e). Le match retour est prévu pour le 29 novembre.

On jouait aussi la Coupe aux Pays-Bas avec les derniers matches de la soirée de 16es de finale. Roda a battu Groningen 3-1. Livio Milts et Jorn Vancamp, tous les deux sur le banc, passent donc en 8es contrairement à Kevin Begois qui est éliminé. Willem II, avec Ismail Azzaoui et Jordi Croux sur le banc, a éliminé Heerenveen (2-1) malgré un but de l'ancien du Standard Rez Ghoochannejhad.





ITALIE

La Lazio, s'est imposée est restée à 3 points des 'Azzurri' après sa victoire 1-2 à Bologne. Jordan Lukaku est monté au jeu à la 64e minute.

L'autre club de la Capitale, la Roma s'est également imposé en battant Crotone 1-0 (pénalty de Perotti). Radja Nainggolan a joué 90 minutes et portait le brassard de capitaine.

Vainqueur 2-1 dans un match fou face à Benevento avec Cagliari, Senna Miangue a profité de l'arrivée du nouveau coach Diego Lopez pour enregistrer sa deuxième titularisation de la saison et jouer 90 minutes.

L'AC Milan s'est quant à lui relancé en battant le Chievo 1-4. Dans le club de Vérone, Samuel Bastien est resté sur le banc.

Plus tôt dans la journée, l'Atalanta de Timothy Castagne a gagné 3-0 face au Hellas Vérone. L'ancien latéral défensif de Genk est resté sur le banc.





ALLEMAGNE

Origi, Casteels et Dimata avancent en Coupe d'Allemagne avec Wolfsburg

Wolfsburg est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne mercredi suite à sa victoire 1-0 contre Hannovre. Koen Casteels et Divock Origi étaient tous les deux dans le onze de base alors que Landry Dimata est resté sur le banc.

Un Origi entreprenant est passé prêt du but en première mi-temps mais s'est heurté à deux reprises aux défenseur Salif Sané. Après la pause, Wolfsburg a pu concrétiser, inscrivant le seul but de la rencontre grâce à Felix Uduokhai (49e). Stuttgart s'est lui aussi qualifié en battant Kaiserslautern 1-3. Orel Mangala a été tenu au repos et resté toute la rencontre sur le banc.

Aux Pays-Bas, Heracles, Ajax et VV Venlo se sont qualifiés pour les quarts de finales de la Coupe. Heracles et ses Belges Dario Van den Buijs et Dries Wuytens se sont défaits sans soucis du club amateur de Hoek 3-1.

Venlo, avec Leroy Labylle sur le banc, s'est lui aussi imposé 3-1 et a sorti le FC Utrecht, en infériorité numérique dans les 40 dernières minutes. Cyriel Dessers a joué toute la recontre dans les rangs d'Utrecht. L'Ajax a quant à lui gagné 1-4 face aux amateurs de De Dijk.





TURQUIE

Trabzonspor s'est offert une partie de plaisir face au club de D4 de Corum mercredi en 16e de finale de la Coupe de Turquie.

L'équipe de Theo Bongonda s'est imposée 0-6 sans problème avec le jeune belge qui est parvenu à marquer pour la première fois pour ses nouvelles couleurs.

Hugo Rodallega a d'abord permis aux siens de jouer la rencontre avec sérénité grâce à un doublé en début de match (8e et 18e). Bongonda a ensuite fait 0-3 juste après la pause (52e) et avant l'exclusion de Rodallega (63e). Cela n'a pas empêché Trabzonspor de marquer trois autres buts via Ogenyi Onazi (74e) et Dame N'Doye (79e et 82e). Bongonda a été remplacé à la 66e minute.

Nathan Kabasele était lui aussi engagé dans ces 16e de finale mais n'est pas parvenu à se qualifier avec son club de D2 de Gazientep. Celui-ci s'est en effet incliné 1-2 contre Ankara Demirspor (D4). Kabasele a joué 76 minutes.

En Russie, Maxime Lestienne a lui aussi été éliminé de la Coupe. En huitième de finale, le Rubin Kazan s'est en effet incliné 1-2 contre Samara. Lestienne a joué la dernière demi-heure.