Musonda à l'assist contre Everton





ALLEMAGNE

Origi, Casteels et Dimata avancent en Coupe d'Allemagne avec Wolfsburg

Wolfsburg est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne mercredi suite à sa victoire 1-0 contre Hannovre. Koen Casteels et Divock Origi étaient tous les deux dans le onze de base alors que Landry Dimata est resté sur le banc.

Un Origi entreprenant est passé prêt du but en première mi-temps mais s'est heurté à deux reprises aux défenseur Salif Sané. Après la pause, Wolfsburg a pu concrétiser, inscrivant le seul but de la rencontre grâce à Felix Uduokhai (49e). Stuttgart s'est lui aussi qualifié en battant Kaiserslautern 1-3. Orel Mangala a été tenu au repos et resté toute la rencontre sur le banc.

Aux Pays-Bas, Heracles, Ajax et VV Venlo se sont qualifiés pour les quarts de finales de la Coupe. Heracles et ses Belges Dario Van den Buijs et Dries Wuytens se sont défaits sans soucis du club amateur de Hoek 3-1.

Venlo, avec Leroy Labylle sur le banc, s'est lui aussi imposé 3-1 et a sorti le FC Utrecht, en infériorité numérique dans les 40 dernières minutes. Cyriel Dessers a joué toute la recontre dans les rangs d'Utrecht. L'Ajax a quant à lui gagné 1-4 face aux amateurs de De Dijk.





TURQUIE

Trabzonspor s'est offert une partie de plaisir face au club de D4 de Corum mercredi en 16e de finale de la Coupe de Turquie.

L'équipe de Theo Bongonda s'est imposée 0-6 sans problème avec le jeune belge qui est parvenu à marquer pour la première fois pour ses nouvelles couleurs.

Hugo Rodallega a d'abord permis aux siens de jouer la rencontre avec sérénité grâce à un doublé en début de match (8e et 18e). Bongonda a ensuite fait 0-3 juste après la pause (52e) et avant l'exclusion de Rodallega (63e). Cela n'a pas empêché Trabzonspor de marquer trois autres buts via Ogenyi Onazi (74e) et Dame N'Doye (79e et 82e). Bongonda a été remplacé à la 66e minute.

Nathan Kabasele était lui aussi engagé dans ces 16e de finale mais n'est pas parvenu à se qualifier avec son club de D2 de Gazientep. Celui-ci s'est en effet incliné 1-2 contre Ankara Demirspor (D4). Kabasele a joué 76 minutes.

En Russie, Maxime Lestienne a lui aussi été éliminé de la Coupe. En huitième de finale, le Rubin Kazan s'est en effet incliné 1-2 contre Samara. Lestienne a joué la dernière demi-heure.