Depuis la blessure de Coutinho à Sunderland, il y a un mois, Divock Origi n’a loupé que 28 minutes de jeu. En six rencontres, il a planté quatre buts et distillé deux passes décisives, se positionnant comme un homme de confiance de Jürgen Klopp et s’offrant de bonnes chances d’être titulaire pour le choc du réveillon entre Liverpool et Manchester City (18h30 sur Voo Sport World 1).

En dehors de ses qualités de finisseur, ce sont surtout les qualités physiques du natif d’Ostende qui sautent aux yeux des spécialistes. Benoît Delaval, préparateur physique du centre de formation de Lille, avait déjà pu les apprécier il y a quelques années.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.