Origi: "Il était temps pour quelque chose de nouveau"

US Open: Darcis sauve une balle de match puis se qualifie pour le 2e tour!

Steve Darcis s'est qualifié pour le deuxième tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année, lundi à Flushing Meadows, à New York, après avoir été mené 2 sets à 0 et avoir du sauver une balle de match, au bout de plus de 4 heures de match.