Des supporters du Collectif ultras Paris (CUP) ont sifflé dimanche le défenseur belge du Paris SG Thomas Meunier, coupable à leurs yeux d'avoir "liké" ("aimé") sur Twitter une photo des tribunes du stade Vélodrome de Marseille, mais applaudi l'entraîneur Unai Emery qui a annoncé vendredi son départ en fin de saison.

"Contrairement à vos contrats, le respect n'est pas négociable", "respectez l'institution PSG ou cassez-vous", ont plaidé, sur deux banderoles déployées lors du match de la 35e journée de Ligue 1 contre Guingamp, des supporters du Paris SG rassemblés dans la tribune Auteuil du Parc des Princes. C'est cette tribune qui accueille les ultras du CUP depuis octobre 2016.

Thomas Meunier a été bruyamment sifflé par la tribune Auteuil à l'annonce de son nom, lorsque le speaker a détaillé la composition du banc de touche du Paris SG pour la rencontre. Il a encore été hué par le CUP au moment de son entrée en jeu, à la 64e minute et alors que Guingamp menait 1-0.

Le défenseur belge avait "liké" jeudi sur Twitter une photo des tifos déployés en tribunes du stade Vélodrome de Marseille, club rival du PSG, lors de la demi-finale aller d'Europa League contre Salzbourg (2-0). Les ultras ont d'ailleurs salué son entrée en jeu d'un slogan fleuri à l'encontre des Marseillais.

Vendredi, le Collectif ultras Paris (CUP) avait fustigé "les comportements irrespectueux" de la part des joueurs parisiens, "qui se multiplient envers les supporters, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux".

Meunier de son côté a expliqué samedi: "sachez que mon implication et ma passion vous sont dévouées à 1000% et le fait d'aimer ce qui se fait ailleurs en France ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l'envie que j'ai de me battre pour les rouges et bleus".

En revanche Emery, qui a annoncé vendredi qu'il ne serait plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine, a été applaudi par les supporters du CUP dimanche soir. Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp et premier coach de l'ère qatarienne du PSG, a pour sa part été applaudi par une large partie du Parc des Princes.