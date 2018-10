Le Real Madrid s’est à nouveau incliné, ce samedi. Une troisième défaite en quatre matches, toutes compétitions confondues… sans marquer de but !

Les Merengues ont été battus sur la pelouse d’Alaves dans le temps additionnel (1-0) lors de la huitième journée de Liga. Thibaut Courtois a connu une rencontre compliquée. Peu avant l’heure de jeu, le gardien des Diables a vécu ses premières sueurs froides, mis en difficulté sur un tir de Duarte. Brasanac faillit ensuite tromper le Limbourgeois mais croisa trop son tir du gauche. Et alors qu’on s’acheminait vers le match nul, Courtois, dans les ultimes secondes, à la 95e minute, rata sa sortie sur un corner, tenta de dévier la reprise de Rubén Sobrino mais Manu Garcia était à la parade et mit sa tête au fond des filets…

"Cette défaite est une sanction trop lourde", a commenté Julen Lopetegui, l’entraîneur madrilène, qui a aussi dû composer avec les blessures de Benzema et Bale. "Nous avons eu beaucoup de malchance…"

Thibaut Courtois avait certainement rêvé meilleurs débuts avec son nouveau club. Outre la concurrence et l’alternance avec Navas que le portier des Diables doit gérer, il a disputé son 6e match de Liga et a, déjà, concédé six buts. Le revers de ce samedi est aussi sa deuxième défaite. Ajoutez-y deux partages, et vous comprendrez que le bilan de deux petits succès est bien mièvre…

La trêve internationale va permettre au meilleur gardien du monde d’oublier un peu ce début de saison mitigé auprès de ses Diables.

Mais le Real est surtout malade offensivement : il n’a plus marqué depuis 409 minutes toutes compétitions confondues, soit lors de 4 matches consécutifs : une première depuis avril 1985. L’année de naissance d’un certain… Cristiano Ronaldo.