Le Diable Rouge Yannick Carrasco a envoyé à l'hôpital un coéquipier chinois du Dalian Yifang, avec le nez cassé, après une dispute à l'entraînement, en août, rendue publique mardi par une vidéo d'excuses du joueur diffusée par son club.



"Cela s'est passé lors d'une session d'entraînement. A cause d'un duel, nous avons eu une petite altercation qui a conduit à la blessure au nez de Jin Pengxiang", a expliqué le milieu offensif âgé de 25 ans.



"Je pense que Jin Pengxiang est un bon joueur et une très bonne personne", a-t-il poursuivi, en ajoutant qu'il lui a offert 10.000 euros après son geste. "Je veux m'excuser auprès de lui parce que parfois, dans le foot, notamment lors des entraînements, cela peut arriver après des duels. J'espère qu'il se rétablira le plus rapidement possible", ajoute le Belge, actuellement bloqué en Chine par un problème de passeport et qui n'a pas participé aux deux derniers matches des Diables contre l'Islande et la Suisse.



La nature exacte de la blessure de Jin, 28 ans, n'est pas connue, mais le défenseur n'a plus rejoué depuis l'incident survenu début août. Dalian s'est sauvé de la relégation à la dernière journée, le 11 novembre, grâce à une victoire 2-0 contre Changchun, dont un but de Carrasco. Le Belge a rejoint la Chine en février, marqué sept buts et délivré neuf passes décisives cette saison.





Passeport confisqué

Mais d'après les révélations de VTM, cette histoire de nez cassé a d'autres répercussions. En effet, cette affaire qui date de l'été dernier met le Diable dans les ennuis quelques mois plus tard.

Il aurait d'abord essayé d'acheter le silence de sa "victime" contre un montant de 10.000 euros, mais cela n'aurait pas fonctionné puisque Jin Pengxiang a finalement porté plainte. Le passeport du Belge a alors été confisqué, car il fait l'objet d'une enquête. Voilà donc pourquoi il n'a pas pu jouer avec la Belgique contre l'Islande et la Suisse.