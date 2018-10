Kevin De Bruyne pourrait effectuer son retour dans l'équipe de Manchester City samedi face à Burnley. Vendredi, Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, a indiqué que le Diable Rouge était de nouveau disponible.

De Bruyne s'était blessé au ligament latéral externe du genou droit mi-août. Il a repris l'entraînement il y a deux semaines et entre maintenant en ligne de compte pour le match de samedi.

"Kevin De Bruyne est apte à jouer", a dit Guardiola vendredi en conférence de presse. "Je ne sais pas encore s'il va débuter mais il est prêt. Il n'est pas certain qu'il puisse jouer 90 minutes, mais il s'est bien entraîné ces deux dernières semaines. Kevin est un joueur tellement important pour nous que l'équipe est plus forte quand on le récupère après une absence".

Kevin De Bruyne n'a joué qu'un match officiel cette saison, à Arsenal (0-2) lors de la 1e journée de Premier League. Il s'était ensuite blessé au genou à l'entraînement.

Ilkay Gündogan sera pour sa part absent deux à trois semaines, a indiqué Guardiola.