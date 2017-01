Manchester City pourra de nouveau faire appel à son capitaine Vincent Kompany dimanche à Everton lors de la 21e journée de la Premier League.

Son entraîneur Pep Guardiola est de "retour" de sa dernière blessure survenue le 19 novembre.

Kompany s'était heurté à son gardien Claudio Bravo lors du déplacement à Crystal Palace (victoire 1-2). Après avoir quitté le jeu, Manchester City avait annoncé quelques jours plus tard que le capitaine des Diables Rouges souffrait d'une blessure au genou. Son absence était estimé de 4 à 6 semaines.

"Kompany s'est entraîné. Il est de retour. Il peut jouer et je peux compter sur lui dans la 2e moitié de saison", a expliqué Guardiola. "C'est la 2e ou la 3e fois que nous devons en parler (rétablissement de Kompany). Espérons qu'il reste désormais en forme et je verrai alors quel est son niveau. Personne ne peut nier qu'il est très bon quand il est en forme. Mais comme chaque joueur après une longue blessure, il a besoin de temps. Il a une mentalité forte et sait ce qu'il doit faire. Il doit se concentrer sur les choses simples en tant qu'arrière central. Ensuite, il va match après match, semaine après semaine élever son niveau. Dans ce business, on n'a pas le temps, mais il doit ressentir qu'il en dispose."

Guardiola a précisé aussi que Kevin De Bruyne a été malade cette semaine mais sa présence contre Everton de Romelu Lukaku et Kevin Mirallas n'est pas menacée.