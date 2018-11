Le premier est de s'incliner sur le score de 1-0. La Suisse et la Belgique seraient à égalité parfaite au classement général mais les confrontations, premier critère pour départager les deux nations, tourneraient à l'avantage des Suisses. Au total, le score cumulé des deux matchs serait de 2-2 mais le but inscrit par les Suisses au Stade Roi Baudouin ferait toute la différence.





Perdre sur le plus petit des écarts, ce n'est arrivé qu'une fois sous l'ère Roberto Martinez. C'était il y a peu de temps et ça rappelle de mauvais souvenirs. La Belgique s'était inclinée 1-0 face à la France en demi-finale de Coupe du Monde, privant la génération dorée et les supporters belges d'une finale où ils auraient été les grandissimes favoris.









Le second scénario à éviter est de connaitre une défaite par deux buts d'écarts. Depuis que Martinez est le sélectionneur de la Belgique, ce n'est arrivé qu'une fois. C'était lors du tout premier de ses 32 matchs avec les Belges. Les Diables recevaient l'Espagne en match amical. La Roja avait donné une leçon de football aux Diables, leur rappelant que la route pour devenir une grande nation du football était encore longue.













Pour rappel, le bilan chiffré de Martinez est impressionnant. Sur 32 rencontres, le tacticien espagnol n'a été battu que deux fois, a partagé à 6 reprises et a engrangé 24 victoires. Son équipe a inscrit 92 buts et en a concédé 25.