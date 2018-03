Après le maillot home qui sent bon le vintage des années 80, l’Union belge a dévoilé son second jeu mardi. Un maillot away qui n’a pas fait l’unanimité sur les réseaux sociaux : le jaune ferait trop penser au drapeau flamand, selon certains supporters.

Une polémique bien belge qu’on ne comprend pas à la fédération. "Notre premier maillot est rouge, notre tenue d’entraînement est noire et notre second maillot est jaune. C’était une idée de notre équipementier Adidas de réunir les couleurs du drapeau belge dans les trois tenues officielles de notre équipe nationale. Et l’idée a plu à tout le monde", explique Stefan Van Loock, l’attaché de presse des Diables. "On peut aussi rappeler que la couleur jaune est également présente dans le drapeau wallon. Il n’y a donc aucune raison de polémiquer, ce n’est pas un maillot flamand !"

Le maillot jaune, au design beaucoup plus moderne que le premier jeu, devrait être porté contre l’Angleterre à la Coupe du Monde, seul match du groupe où la Belgique est officiellement l’équipe away. Déjà en vente en ligne et dans les boutiques, il serait probablement utilisé avant cela lors des amicaux pour en faire la promotion.

© D.R.