Le joueur est revenu sur la tactique française en fin de rencontre face aux Belges : "tous derrière et on ferme la maison !"

La chaîne française TF1 diffuse ce soir le documentaire "Les Bleus 2018 : Au coeur de l'épopée russe" qui retrace le parcours des Bleus, champions du monde, au Mondial russe.

Dans la deuxième partie du film, on y voit les joueurs fêter la victoire face à la Belgique dans le vestiaire. Parmi les joueurs, Antoine Griezmann s'exprime le sourire aux lèvres après cette rencontre qui qualifiait les Bleus pour la finale de la Coupe du monde.

Devant la caméra, le joueur de l'Atlético Madrid s'exprime à la caméra : "On n'a pas joué comme l'Atlético gros ? L'Atlético gros ! Tous derrière, on resserre les lignes et un but sur coup de pied arrêté" raconte le joueur tout heureux. "Et on ferme la maison gros ! C'est les victoires que je kiffe ! Ca c'est mon jeu ! C'est un kiff !"

L'équipe de France s'était imposée sur une tête de Samuel Umtiti sur corner lors de la seconde période du match.