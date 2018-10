Romelu Lukaku est en forme avec la Belgique. En difficulté sous les couleurs mancuniennes (Manchester United est huitième et Lukaku ne marque pas comme il respire), l'attaquant revit sous les ordres de Roberto Martinez. Il l'a encore démontré ce vendredi soir en inscrivant deux buts lors de la victoire des Belges face à la Suisse (2-1).

Ce mardi soir, Big Rom' s'attaque à une autre défense, celle des Pays-Bas. Durant la partie, il fera face au jeune Matthijs De Ligt qui s'est préparé à ce duel. "Romelu Lukaku est grand, fort et très rapide" a expliqué le joueur de 19 ans au journal néerlandais Algemeen Dagblad.

Pour se préparer au mieux à cette rencontre, le joueur de l'Ajax a expliqué avoir sa propre méthode : "Je me suis préparé à ce duel" avoue-t-il. "Je regarde des vidéos sur YouTube afin d'avoir la meilleure idée possible de la manière avec laquelle se déplace l'attaquant qui sera en face de moi. J'avais trouvé Lewandowski et Lacazette très forts, Lukaku appartient à la même catégorie que ces joueurs-là."

Reste à voir, sur le terrain du stade Roi Baudouin ce soir si cette préparation 2.0. aura permis à l'arrière-garde hollandaise de museler Romelu Lukaku.