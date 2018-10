Qui sera le prochain Ballon d'or? Quelques jours après la publication des 30 nominés, chacun a son petit favori pour la grande cérémonie du 3 décembre prochain. Thomas Meunier, qui était en conférence de presse à Tubize, a fait son choix, et ce n'est ni un Belge, ni l'un de ses coéquipiers au PSG.

"Qui je pourrais choisir entre Eden Hazard et Kylian Mbappé? Je dirais Raphaël Varane. Quand tu es dans la liste des 30, tu as une chance de gagner et moi j'ai un petit faible pour le défenseur du Real. On met toujours les attaquants en avant, mais lui il a gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, il est régulier, j'aime le voir jouer et il est au top. Il faut prendre un peu de recul pour en parler et il y a une logique à respecter: Varane répond aux critères et fait partie des favoris."

Il en profite aussi pour monter aux nues le jeune Français Kylian Mbappé: "Il n'a pas gagné la Ligue des Champions, malheureusement pour moi (rires), mais il a tout l'avenir devant lui. Durant les 10 prochaines années, il pourrait gagner 3 ou 4 fois le Ballon d'or."

"Niveau concurrence, c'est un peu vide à mon poste au PSG"

Le latéral droit du PSG en a profité pour évoquer la concurrence à son poste dans le club de la capitale.