" On a complètement merdé" à l'Euro 2016 affirme sans détour le Gaumais dans l'émission Canal Football Club, alors qu'on lui demande les chances de la Belgique pour la prochaine grande compétition internationale.





" Le chemin était tout tracé pour nous, sur le papier on avait la meilleure équipe et on devait aller dans le dernier carré" regrette le latéral du PSG alors qu'il se remémore la Coupe d'Europe en France.





Et d'embrayer sur ce fameux Mondial russe, " une des dernières chances de l'équipe nationale de pouvoir faire un très bon tournoi" soutient-il.





" Presque la moitié de l'équipe aura entre 33 et 35 ans" argumente le Virtonais. " Ça va devenir compliqué, il faudra se renouveler avec une toute nouvelle génération, aussi talentueuse je ne sais, mais on est vraiment dos au mur pour la Coupe du monde."