Présent (avec sa patte de lapin…) pour le tirage au sort de l’Euro 2020 à Dublin, Roberto Martinez a évoqué le dossier Carrasco.

Pendant le dernier rassemblement des Diables, le sélectionneur a omis de mentionner son absence… On a appris plus tard que l’ailier de Dalian s’était battu avec un équipier. "Je savais depuis le début pourquoi Yannick était resté là-bas, explique Martinez. Mais pour des raisons légales, je ne pouvais pas en parler. Car cela aurait pu empirer la situation."

Un certain flou a également régné autour de Romelu Lukaku et de Marouane Fellaini. Absents des Diables pour "blessure", ils ont pourtant joué avec Manchester United avant et après la fenêtre de matchs internationaux ! On se demande à quel point l’influence de José Mourinho a pesé sur ces absences.

"On a essayé de retaper Romelu pour jouer avec nous mais cela n’a pas été possible, précise le sélectionneur. Fellaini, c’est différent : il venait de se remettre d’une blessure encourue en équipe nationale. Il avait besoin de soins supplémentaires et après en avoir discuté avec les trois parties - Marouane, le club et nous - nous avons décidé de ne pas le faire jouer. Nous avons de bonnes relations avec les clubs. Nous ne prenons pas nos décisions seuls à Bruxelles, mais aussi sur base des informations fournies par les clubs. Il n’y a rien de mal à cela." José Mourinho est certainement d’accord avec ce constat.