Axel Witsel s’apprête à vivre, ce samedi, son premier Revierderby face à Schalke. Un club qui, en 2011, s’était montré intéressé par ses services avant qu’il ne quitte le Standard pour Benfica.



"J’en ai entendu parler", a avoué le milieu dans une longue interview à SportBild. "Mais, je peux vous le dire : il n’y a pas eu de contact." Ce qui n’a pas été le cas à l’été 2017 avec le Bayern Munich. "À l’époque, je jouais en Chine depuis six mois. Monsieur Ancelotti s’est renseigné auprès de mon entraîneur de l’époque, Fabio Cannavaro, sur les modalités d’un transfert et a fait part de son intérêt. Fabio lui a assez vite fait comprendre qu’il ne voulait pas me laisser partir. Le sujet était clos." Mais il ne manquera pas de nourrir des regrets côté munichois vu les performances du joueur depuis le début de la saison et, notamment, sa prestation très remarquée lors de la défaite des Bavarois à Dortmund…