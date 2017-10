Depuis mardi soir, on connaît déjà les huit équipes qui seront dans le pot 1 de la prochaine Coupe du Monde (voir ci-contre). Les Diables en font partie et ils sont donc déjà assurés d’éviter de fameux clients lors de la phase de groupe.

La surprise de dernière minute, c’est la présence de la France dans le pot 1. Longtemps en ballotage défavorable, les Bleus ont profité de certaines surprises en Amérique du Sud, comme l’élimination du Chili, pour devenir tête de série.

L’Espagne n’aura pas cette chance : elle sera assurément l’équipe la plus forte du pot 2, dans lequel figureront d’autres gros morceaux comme l’Angleterre, la Colombie et, si elle se qualifie en barrages, l’Italie.

Le tirage au sort, qui aura lieu à Moscou le 1er décembre, connaîtra un changement important par rapport au Mondial 2014: tous les pots sont désormais composés en fonction du classement Fifa, plutôt que par zone géographique.

Sur cette base, nous avons établi une projection des pots. Remarque importante : il ne peut pas y avoir plus de deux équipes européenne par poule.

Un groupe avec la Suisse, l’Iran et le Panama est possible pour les Diables. Tout comme une poule avec la Colombie, la Croatie et le Nigéria. Vivement le 1er décembre.