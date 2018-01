Touché à la cheville, le maître à jouer des Citizens finit par sortir sur civière. L'inquiétude grandit alors rapidement chez les supporters et le staff de Man City. Finalement, plus de peur que de mal pour le Diable rouge qui a assuré être "OK" après le coup de sifflet final.





Son indisponibilité ne devrait pas être trop longue, à l'inverse de son agresseur Jason Puncheon. Le joueur de Crystal Palace, resté au sol après son mauvais geste, souffrirait d'une rupture des ligaments du genou. Cela induit qu'il pourrait manquer plusieurs mois de compétition, si le premier diagnostic s'avère juste.













Nos confrères de L'Equipe vont même plus loin en assurant que Scott Dann souffrirait de la même blessure... Après Sakho, Delaney ou encore Ward, l'infirmerie affiche une nouvelle fois complet du côté des Eagles.