Les Diablotins de Johan Walem affrontent ce mardi la Hongrie à Budapest (18h00) pour leur 9e match de qualification à l'Euro espoirs (U21) 2019. Les jeunes Belges doivent s'imposer afin de ne pas être condamnés à l'exploit lors de la dernière journée, en Suède, au mois d'octobre.

Après 8 rencontres, la Belgique affiche un bilan de 6 victoires, 2 partages, 0 défaite, 17 buts marqués et seulement 5 encaissés. Les Diablotins, 20 points, partagent la première place du groupe avec la Suède. La Hongrie suit avec 11 unités, mais une rencontre de moins.

L'Euro espoirs sera organisé en Italie et à Saint-Marin en juin 2019. L'Italie est qualifiée d'office, pas Saint-Marin. Les neuf vainqueurs de groupes seront qualifiés pour la compétition. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront les barrages avec en jeu les deux derniers tickets pour le tournoi. A noter que ce championnat d'Europe servira de tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo.

Les Belges sont bien en course pour la première place. Vendredi, à Malte, ils ont parfaitement rempli la première partie de leur mission de septembre: victoire 0-4 avec des buts de Nany Dimata, Siebe Schrijvers, Dodi Lukebakio et Aron Leya Iseka. Dimata, Schrijvers et Lukebakio étaient déjà les buteurs du match aller contre la Hongrie (3-0) en mars dernier à Louvain.

Pour les Diablotins, il s'agira de se montrer tout aussi appliqués ce mardi au stade Ferenc Szusza de Budapest. Et ce, en vue de ce qui s'apparente à la finale du groupe, le 16 octobre à Kalmar contre la Suède. Les Suédois recevront mardi (18h30) la Turquie (11 points).

En cas d'égalité après les 10 rencontres qualificatives, le premier critère sera les résultats des rencontres entre les deux équipes à départager. En octobre 2017, Belges et Suèdois s'étaient quittés sur un partage 1-1 à Louvain. Viendra ensuite la différences de buts, où la Suède (+15) a pour l'instant l'avantage sur la Belgique (+12).

La Belgique n'a plus disputé l'Euro espoirs depuis 2007. L'équipe entraînée par Jean-François De Sart avait atteint les demi-finales.