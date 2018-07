Devant 8.000 personnes, les Diables rouges ont communié avec leur public sur la plus belle place du monde.





Il n'y a plus un pavé de libre, la Grand-Place est comble depuis déjà plusieurs heures. Et l'attente n'aura pas été vaine puisque ce sont des Diables remontés à bloc qui ont débarqué sur le balcon de l'Hôtel de ville de Bruxelles. En vedette américaine, Eden Hazard s'est improvisé DJ en lançant les festivités avec "Feed from Desire" de Gala.









Après quoi, les Diables ont été appelés un par un, chacun y allant de sa célébration plus ou moins excentrique, à l'image de l'impayable Dries Mertens.













Une fois le public chauffé à blanc, Eden Hazard a repris le micro et s'est chargé de faire le show. Les images qui suivent se passent de commentaires. La seule chose à faire, c'est de les savourer en profitant de ce moment historique.