"Que Batshuayi ne se repose pas sur ses lauriers"

Diables Rouges

Un meilleur départ aurait été difficile à réaliser. Les chiffres ne disent pas tout, mais Michy Batshuayi a réussi ses débuts avec Chelsea. Trois rencontres, 67 minutes jouées, trois buts et un assist : difficile de faire mieux pour un novice en Angleterre.

Et forcément avec un tel début, les louanges sont nombreuses. "C’est un jeune joueur qui progresse beaucoup, a salué Antonio Conte en conférence de presse, hier. Il peut devenir encore meilleur dans le futur, mais je suis impressionné par son attitude et son envie de devenir encore plus fort."

Mais comme tout entraîneur, il a rappelé son jeune joueur à l’ordre : "Qu’il ne se repose pas sur ses lauriers."

Ce qui n’est pas du style de Batshuayi. "Je dois encore travailler pour m’adapter au football anglais, déclare l’attaquant des Blues à Sky Sports. J’ai été très bien accueilli, mais je dois beaucoup écouter les conseils. Il y a de nombreux de grands joueurs et c’est la différence avec Marseille. Je dois encore plus essayer d’apprendre d’eux."

Et notamment de Diego Costa, qui est son concurrent à la pointe de l’attaque. Un concurrent qui pourrait devenir un partenaire de duo.

"Batshuayi est un joueur de Chelsea, bien sûr que c’est possible qu’il commence contre Burnley, dit Conte. Il est un grand joueur en devenir, mais le présent est important aussi. Il pourrait bien être titulaire."

Il devrait donc croiser la route de Steven Defour sur le terrain (16h).