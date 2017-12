Quatorze Diables Rouges sont en lice pour être élu "Diable de l'année" (Devil of the Year) par les supporters, a communiqué l'Union belge de football mardi.

Michy Batshuayi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Youri Tielemans et Jan Vertonghen sont ainsi en lice pour succéder au palmarès à Dries Mertens, vainqueur l'an dernier, et à Kevin De Bruyne, lauréat en 2015.

L'an dernier, Dries Mertens avait devancé Eden Hazard et Radja Nainggolan. En 2015, Kevin De Bruyne était devant Dries Mertens et Radja Nainggolan.

Lors des dix matches de cette année (7 victoires, 3 partages, 0 défaite), ont ainsi été désignés "Diable du match" par les supporters via l'application mobile et www.devilofthematch.be: Romelu Lukaku, le 25 mars contre la Grèce (1-1), Christian Benteke le 28 mars en Russie (3-3), Michy Batshuayi le 5 juin contre la Tchéquie (2-1), Nacer Chadli, le 9 juin en Estonie (0-2), Thomas Meunier le 31 août contre Gibraltar (9-0), Thibaut Courtois le 3 septembre en Grèce (1-2), Yannick Carrasco le 7 octobre en Bosnie-Herzégovine (3-4), Eden Hazard le 10 octobre contre Chypre (4-0) ainsi que le 10 novembre contre le Mexique (3-3) et encore Nacer Chadli contre le Japon (1-0) le 14 novembre.

Contrairement aux deux premières éditions, ce n'est plus uniquement le Diable du match qui est retenu pour le "Devil of the Year", mais bien le top 3.