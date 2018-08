Avec la nomination de Thierry Henry, Shaun Maloney est devenu le nouvel adjoint (T3) de Roberto Martinez.

L'Ecossais de 35 ans a fait une belle carrière de joueur en évoluant principalement au Celtic Glasgow, (2001-2007 / 2008-2011). Il a également joué en Angleterre et plus précisément à Aston Villa (2007-2008), Wigan Athletic (2011-2015) et Hull City (2015-2017). Le natif de Miri en Malaisie a fait une pige aux Etats-Unis : au Chicago Fire (2015).

Au milieu de terrain, l'international aux 47 sélections, comptait particulièrement sur sa vivacité pour désarçonner les défenses adverses.

Maloney a un joli palmarès puisqu'il a remporté à cinq reprises la Premier League écossaise (2001, 2002, 2004, 2006, 2007) et la Coupe d'Ecosse (2001, 2004, 2005, 2007, 2011) ainsi que trois fois la Coupe de la Ligue écossaise (2001, 2006, 2009). Il a également été élu joueur de l'année en Ecosse (2006).

Martinez et Maloney se sont connus à Wigan

Le nouveau T3 a déjà travaillé sous la coupe de Roberto Martinez lorsqu'ils étaient tous les deux à Wigan. "Shaun sait comment travailler, il était lui-même un bon footballeur" , a expliqué Roberto Martinez en conférence de presse ce vendredi matin.

En 2013, ils ont, en effet, remporté ensemble la FA Cup en battant Manchester City à la surprise générale. C'était d'ailleurs Maloney qui avait déposé la balle sur la tête de Ben Watson.

Ce n'est pas la première fois que Maloney intègre le staff d'une équipe puisqu'il dirige les U20 du Celtic depuis août 2017. Il conservera à ce propos son précédent poste.