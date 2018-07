En conférence de presse, Hugo Lloris a avoué que les Diables Rouges étaient l'équipe la plus complète du Mondial.

Le portier français connait très bien l'équipe belge. Lui-même évolue aux côtés de Vertonghen et Alderweireld. Il a aussi longtemps connu Nacer Chadli à Tottenham.

Et en Angleterre, il affronte souvent les autres Diables de Premier League comme Kompany, De Bruyne, Hazard, Courtois, Lukaku, Batshuayi, etc.

D'ailleurs, lequel des 23 Belges est le plus efficace lorsqu'il doit faire trembler les filets de Lloris ?

C'est le capitaine Eden Hazard qui a déjà trompé le plus de fois la vigilance de Lloris. 6 fois au total. Derrière Eden, on retrouve Fellaini et De Bruyne avec 3 buts inscrits. Lukaku, Kompany et Chadli ferment la marche avec 1 but.

Quid de Courtois?

C'est déjà un premier match dans le match gagné par Courtois puisque 'la pieuvre' n'a concédé que 4 buts face à l'ensemble des 23 Bleus.

Un signe? On l'espère!