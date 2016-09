Qui sont les grands gagnants et perdants du début de l’ère Martinez ?

Diables Rouges

L’ère Martinez est désormais vieille de 180 minutes de jeu et nous avons pu, comme aime le répéter Martinez, "prendre beaucoup d’informations".

Certains joueurs, comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne, semblent plus à l’aise dans le nouveau 3-4-2-1. Ils conservent donc leur statut d’inspirateurs de l’équipe. D’autres, comme Meunier, Witsel, Vermaelen, Vertonghen et Alderweireld, ont encore gagné du crédit, mais étaient déjà titulaires. Pour d’autres, par contre, le début de l’ère Martinez a changé la donne.

Les trois grands gagnants

Romelu Lukaku : après l’Euro, le débat du nom de l’attaquant numéro un des Diables était plus ouvert que jamais. Il s’est refermé très vite : le sélectionneur compte énormément sur le buteur. Il l’a fait briller à Everton, il veut faire la même chose avec les Diables.

Marouane Fellaini : en France, le médian n’avait débuté qu’une seule partie sur cinq, face à l’Italie. Profitant de son début de saison réussi à Manchester United au poste de numéro six, il a séduit Martinez, à la recherche de gratteurs de ballons devant sa défense. Merci Mourinho !

Yannick Carrasco : pendant une heure à Chypre, il a souffert et perdu beaucoup de ballons. Mais Martinez l’a laissé sur la pelouse et le joueur de l’Atlético lui a rendu en se montrant décisif. Le sélectionneur aime beaucoup le profil "unique" de l’ailier, plus athlétique que ses concurrents. Et il compte bien lui confier de grandes responsabilités.

Les trois grands perdants

Radja Nainggolan : Martinez l’a laissé sur le banc à Chypre car il voulait deux médians défensifs purs, et pas un joueur qui se projette sans cesse vers l’avant. Martinez sera flexible et utilisera encore le Romain. Mais ce dernier n’est plus incontournable, ce qu’il était devenu sous Wilmots. Légitimement déçu de si peu jouer, comment Nainggolan réagira à ce nouveau statut ? Ce sera très important pour Martinez de le gérer humainement.

Dries Mertens : le Napolitain signait un début de saison tonitruant, mais n’a pas joué la moindre minute en deux matches. Le coach des Diables le considère en premier lieu comme un joker, dont il n’a pas eu besoin vu les circonstances.

Jordan Lukaku : il a clairement raté l’occasion de saisir sa chance contre l’Espagne. Martinez le gardera dans le groupe, mais le voir revenir dans le onze risque de prendre du temps.