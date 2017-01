Radja Nainggolan figure dans l'équipe-type de la saison 2015/2016 de la Serie A, annoncée lundi à l'occasion du 'Gran Galà del Calcio' organisé par l'Association italienne des footballeurs (AIC).

Le Diable Rouge est repris dans l'équipe idéale du championnat italien pour la deuxième année consécutive. Le Sénégalais Kalidou Koulibaly (ex-Genk), équipier de Dries Mertens à Naples, fait lui aussi partie du meilleur onze de 2016.

La Juventus, qui a réalisé le doublé championnat-coupe, est l'équipe la plus reprsésentée, avec six joueurs de la saison dernière - le gardien Gianluigi Buffon, les défenseurs Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci et Giorgio Chielini, le médian Paul Pogba et l'attaquant Paulo Dybala - et deux joueurs recrutés au début de cette saison-ci, Miralem Pjanic et Gonzalo Higuain. Nainggolan, Koulibaly et le Napolitain Marek Hamsik complètent le onze idéal. L'entraîneur de la 'Vieille Dame' Massimiliano Allegri a été désigné Entraîneur de l'année.

Le meilleur joueur de la saison est le défenseur central Leonardo Bonucci. Il succède au palmarès à ses anciens équipiers Carlos Tevez et Andrea Pirlo, vainqueur de 2012 à 2014.

Le 'Gran Galà del Calcio' est organisé chaque année par l'AIC. Les lauréats sont désignés par les joueurs de Serie A.

Nainggolan, 28 ans, a disputé 35 rencontres la saison passée et marqué 6 buts, son record personnel. Il évolue à Rome depuis janvier 2014.