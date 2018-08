Jason Denayer a signé un contrat jusqu'en 2022 avec l'Olympique Lyonnais. "Je suis ici aussi pour retrouver de la stabilité après quatre les dernières saisons passées en prêt", a confié le défenseur mercredi lors de sa présentation.

Denayer avait déjà été cité à Lyon ces dernières années. "Après plusieurs tentatives, celle-là aura donc été la bonne", a souri le défenseur. "Le club me suivait depuis trois saisons. Cela montre que les dirigeants me voulaient vraiment et qu'ils connaissent parfaitement mon jeu."

Formé à Manchester City, Denayer, 23 ans, n'a pas réussi à s'imposer chez les Citizens. Il a été prêté successivement au Celtic Glasgow (2014-2015), Sunderland (2016-2017) et Galatasaray (2015-2016 et 2017-2018). "Je viens avec beaucoup d'ambitions et l'envie d'aider l'équipe. Je suis ici aussi pour retrouver de la stabilité après les quatre dernières saisons passées en prêt", a expliqué Denayer.

Diable rouge à huit reprises, le défenseur a découvert le Groupama Stadium, où il évoluera désormais, lors du match de l'Euro 2016 contre l'Italie (défaite 0-2). "En arrivant au stade et au centre d'entraînement, on sent tout de suite que le club dispose d'infrastructures de premier plan. L'OL n'a rien à envier à personne et cela plante d'entrée le décor. Tout semble être fait à Lyon pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions", estime le joueur.

Denayer n'a plus été appelé en équipe nationale depuis l'Euro 2016. Florian Maurice, responsable du recrutement lyonnais, pense que le club "a les moyens de l'aider à retrouver la sélection belge". "Il va être précieux pour l'équipe car il va vite, est solide dans les duels et capable de ressortir proprement les ballons. C'est encore un jeune joueur mais il est déjà très expérimenté", a ajouté Maurice.