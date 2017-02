Diables Rouges Face à Fulham, le duo belge de Tottenham s’est retrouvé. Pour le meilleur...

"Quelle différence quand Alderweireld et Vertonghen sont ensemble !" Certes, la réaction vient de Twitter (et donc, vaut ce qu’elle vaut). Mais un constat s’impose : quand la paire belge est sur la pelouse, Tottenham est nettement plus serein.

Les chiffres sont éloquents : avec huit dégagements pour un Alderweireld taille patron, une grosse présence dans le jeu long (quinze longues passes réussies à eux deux), une excellente couverture et un paquet de ballons touchés, les retrouvailles du duo belge se sont déroulées dans les meilleurs conditions à Fulham. Une aubaine pour Mauricio Pochettino, qui reste sur deux défaites, dont celle contre Gand en Europa League (1-0).

"On a essayé de montrer qu’on voulait aller au tour suivant", a expliqué l’Argentin après la rencontre. "Cela me rend très heureux après deux défaites. On devait retrouver de bonnes sensations après cela. On se devait de croire dans la façon dont on travaille. On avait un peu perdu cela."

Pour Vertonghen, ce match face au Fulham de Denis Odoi, 8e de Championship, tombait à pic. Et les bobos à la cheville sont oubliés. "C’était le match idéal pour revenir", a-t-il déclaré à Spurs TV. "On voulait revenir dans le parcours et on a bien fait les choses. Je pense que Fulham ne s’est créé que deux occasions avant la mi-temps et nous en avons eu beaucoup. Tout le monde était au top de sa forme." À commencer par Harry Kane, auteur d’un triplé à Craven Cottage.

Blessé à la cheville durant plusieurs semaines, Vertonghen s’est lui aussi montré à la hauteur de sa première mission : contenir les assauts d’un certain Neeskens Kebano, puis de Gohi Bi Cyriac, deux anciennes connaissances de la Pro League.

C’est simple, avec huit tirs, dont trois cadrés seulement, Fulham n’a pas eu la moindre chance de se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup.

Incapables de s’installer durablement dans la surface de Michel Vorm, titulaire en lieu et place d’Hugo Lloris, les Cottagers ont dû se contenter de longs coups de botte vers l’avant pour tenter d’inquiéter les Spurs.

Sauf qu’à ce petit jeu, la paire Alderweireld-Vertonghen s’est révélée nettement plus forte que ses adversaires, en particulier le pauvre Kebano, en mode Tom Hanks dans "Seul au monde".

Si Vincent Kompany n’a pu faire son retour en Coupe comme prévu, Jan Vertonghen n’a lui pas raté son come-back.

Une donnée capitale pour Tottenham, qui n’a toujours pas abandonné l’idée de revenir sur Chelsea en championnat, malgré les dix points qui séparent les deux clubs londoniens.

Gand est prévenu, les Spurs savent répliquer !

Aurélie Herman