"Nous voulions tellement être premiers… C’est une énorme déception. La manière dont nous avons perdu ce match est très douloureuse. Si votre adversaire vous balaie, c’est plus facile à accepter. Mais là, en menant 0-2, nous ne pouvions pas laisser échapper cet avantage."

Comme tous les Diables, Roberto Martinez était perplexe après cette incroyable défaite. Il n’a pas voulu chercher de fausses excuses. Comme l’arbitrage : "Le moment-clé a été le penalty. Y avait-il faute ou pas ? Je fais confiance à l’arbitre."

Il n’a pas non plus utilisé le prétexte des forfaits de Romelu Lukaku ou Kevin De Bruyne. "Je ne vais pas parler des absents. Parce que notre début de rencontre a montré que nous pouvions atteindre un haut niveau sans eux. Nous pensions que ce serait surtout difficile pour nous ici en début de rencontre. Cela n’a pas été, grâce à nous. Jusqu’au premier but suisse, nous n’avions aucun problème."

Mais après, tout s’est écroulé. La mentalité a clairement été défaillante. Mais ça, le sélectionneur refusait de le voir. Ou en tout cas, de l’admettre publiquement. "À la mi-temps, j’ai senti que le groupe avait encore beaucoup de conviction. Non, ce n’était pas de l’arrogance. Nous avons simplement mal défendu. Nous avons perdu le contrôle et la concentration. On a tout oublié. On a mal défendu et on ne formait plus de bloc. Nous avons même pris un but après un corner pour nous…"

Maintenant , il s’agit pour le sélectionneur et son staff de digérer la nouvelle et d’aller de l’avant, tout en n’échappant pas à un flot de critiques.

"C’est un moment difficile, dont nous devons ressortir plus forts", conclut Roberto Martinez. "Nous devons comprendre ce qu’il s’est passé. Nous en tirerons des leçons. Mais cela n’a rien à voir avec l’élimination face au pays de Galles…"

Même si ce n’est pas si grave, nous y voyons pourtant certaines similitudes.