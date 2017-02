Le sélectionneur est revenu sur la formidable saison du Diable rouge à Chelsea.

Ce samedi, Chelsea a livré un véritable récital pour venir à bout d'Arsenal dans un derby londonien qui a encore un peu plus démontré la supériorité actuelle des Blues en Premier League. C'est Eden Hazard qui a offert la plus belle friandise du match au public de Stamford Bridge: un slalom "maradonesque" conclut avec le sang-froid d'un vrai killer. Un régal...

Et une performance saluée par une large partie de la presse... et Roberto Martinez. Invité sur le plateau de Sky Sports, le sélectionneur fédéral est revenu sur sa vision du jeu de l'avant de Chelsea. L'Espagnol s'est même risqué à le comparer à un autre petit génie du foot... "Il me rappelle beaucoup Messi", a-t-il déclaré. "Ce qu'il réalise est vraiment unique. Il possède cette façon d'accélérer et de s'arrêter tout en restant debout... Peu de joueurs peuvent contrôler ce moment ou emmener un défenseur exactement où tu souhaites l'amener. La façon dont il utilise le ballon avec ses pieds est sensationnelle."

Mais si le numéro 10 d'Antonio Conte brille à nouveau balle au pied, il le doit également à un état d'esprit différent de l'an passé. "Ce qui me surprend encore plus que tout le reste, c'est sa maturité", ajoute Martinez. "Je pense qu'à vingt-six ans, Eden est quasi au moment le plus parfait de sa carrière et le système dans lequel évolue Chelsea, qui est le même qu'on utilise en équipe nationale, lui a vraiment apporté un nouveau souffle. La saison dernière, je coachais contre lui et il fallait toujours se méfier d'Hazard, mais quand il jouait sur l'aile gauche, il était beaucoup plus facile à stopper en situation de un contre un. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe de le contenir."

"Il adore ce jeu", explique encore Martinez, tout en rappelant le passé de footeux de Carine et Thierry Hazard, les parents d'Eden, Thorgan et leurs frères. "Cet amour est authentique et naturel. Il jouerait au foot même s'il n'était pas pro." Une passion qui fait la force d'un joueur enfin retrouvé. Hazard se sent bien à Londres et cela se voit !