Roberto Martinez: "Je veux être impressionné"

Diables Rouges

C’était sa grande première. Roberto Martinez avait déjà vu plusieurs Diables individuellement, mais, cette fois, c’était le jour de son premier grand rassemblement. L’occasion de s’adresser aux Diables. Puis de faire face à la presse. Dans son style, il s’est montré très positif sur ses débuts.

Roberto Martinez, qu’avez-vous dit au groupe des Diables ?

"D’être à l’heure dans le bus ! C’était une bonne première discussion. Nous avons une base solide pour démarrer notre campagne de qualification, qui sera plus difficile que les gens ne le pensent. L’Espagne sera d’abord une très belle occasion de prendre des informations. Puis à Chypre, nous serons plongés dans un environnement compliqué, comme le match de l’an dernier nous l’a appris. L’état d’esprit devra être le bon. J’ai aussi insisté auprès des joueurs sur le fait que depuis trois semaines, la Fédération avait fait de gros efforts pour construire un staff important."

Dont fait partie Thierry Henry. Le fait qu’il attire autant l’attention, est-ce un avantage ou un inconvénient ?

"Thierry était un joueur de classe mondiale, c’est normal qu’il attire l’attention ! Mais ce n’est pas dérangeant. On sait qu’il sera attendu au tournant, mais il va nous aider et prendre une part importante dans le groupe. Thierry a été facile à convaincre. Il connaît très bien les joueurs belges. Il est fasciné, comme moi, par le fait que la Belgique produise autant de joueurs de qualité. Il était le chaînon manquant dans notre staff. Après, Thierry était plus normal que les gens de l’extérieur ne le pensent ! Il a préparé l’entraînement et utilisé du matériel, comme le fait un adjoint."

Que pouvez-vous changer avant le match contre l’Espagne, en si peu de temps ?

"Nous avons du talent. Maintenant, il faut des instructions très claires sur le terrain. Trois entraînements, ça ne suffira pas pour que l’exécution soit parfaite, mais nos idées doivent être claires. J’essaierai de m’adapter au groupe."

Vous avez déjà votre onze pour jeudi en tête ?

"Non, je reste très ouvert. Voilà pourquoi je ne le dévoilerai qu’à la dernière seconde. D’ici là, je veux être impressionné par mes joueurs et sentir le groupe. Pour ça, les entraînements sont capitaux."