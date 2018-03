Roberto Martinez n’a pas voulu laisser tomber Leander Dendoncker dans cette période difficile.

"Il a toujours été quelqu’un sur qui je pouvais m’appuyer. Il a toujours su saisir les opportunités et il méritait une nouvelle chance. Il le prouve d’ailleurs depuis le début du rassemblement."

Ces dernières semaines, le sélectionneur a appris à connaître les ressources mentales de l’Anderlechtois. "Malgré la période difficile, il ne s’est jamais caché. Sa maturité m’impressionne. En novembre, il était tracassé par beaucoup de choses mais tout est clair aujourd’hui : il veut bien finir la saison, remporter le titre avec Anderlecht et être repris dans les 23. Il va se servir de cette période plus compliquée pour devenir un meilleur joueur et une meilleure personne."

Revivez le Live-Tweet de la conférence de presse de Roberto Martinez