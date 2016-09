Roberto Martinez serait reparti d'Everton avec une somme colossale

Diables Rouges





Arrivé du côté de Goodison Park lors de la saison 2013-2014, Roberto Martinez avait placé la barre très haut en terminant 5e de l'exercice, tout en battant le record du nombre de points obtenus par le club sur une saison de Premier League. S'en sont suivis deux exercices décevants avec deux 11e place décrochées (les pires classements du club en 10 ans) et ce, glanées deux fois d'affilées.





Pris en grippe par une partie des supporters des Toffees, l'actuel sélectionneur des Diables rouges avait été remercié au mois de mai de cette année par les dirigeants.





Percevant un salaire de 3,8 millions d'euros par an et possédant un contrat courant jusqu'en 2019, le club aurait, d'après The Sun, payé une addition salée pour se défaire du coach espagnol.





Pour la résiliation anticipée, Roberto Martinez serait parti avec la modique somme de 10 millions de livres, soit environ 12 millions d'euros.