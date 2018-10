Roberto Martinez a loué vendredi soir la mentalité de gagnants observée auprès de ses joueurs pendant le match des Diables Rouges contre la Suisse que l'équipe nationale belge a remporté 2-1 au stade Roi Baudouin.

Après une égalisation, le rythme de jeu s'est accéléré permettant de marquer le but gagnant pour les Belges. Une victoire de l'équipe tout entière, même si l'entraîneur Martinez a vanté la performance de Dries Mertens, notamment pendant la deuxième mi-temps.

"Si je dois choisir un joueur aujourd'hui, c'est Mertens", a déclaré le sélectionneur. "En seconde période, il a vraiment travaillé pour toute l'équipe: une prestation mature qui nous a permis de gagner le match."

Lukaku a été désigné "Devil of the Match" après avoir marqué les deux buts belges. Ses 44e et 45e goals pour l'équipe nationale; 4e et 5e buts pour les trois dernières rencontres des Diables; et le neuvième de la saison au total. "Romelu est un buteur sensationnel. Ses statistiques sont celles de l'un des meilleurs attaquants au monde."

Malgré tout, le match ne satisfait pas le coach à 100%. Pendant la première mi-temps, trop de joueurs sont restés en dessous de leur niveau, a-t-il regretté, tout en soulignant la qualité du jeu suisse.

Le match de vendredi intervient dans des circonstances particulières après la mise au jour d'une importante enquête du parquet fédéral sur des fraudes dans le milieu du football belge.

"Ce qu'il s'est passé au cours des derniers jours n'a pas influencé notre prestation. Les joueurs se sont concentrés comme chaque fois pendant une compétition. Les fans ont été fantastiques pour cette première rencontre à domicile après la Coupe du monde. L'équipe a montré qu'elle voulait gagner et qu'elle ferait tout pour y arriver: c'est l'essence d'une équipe de gagnants. Nous travaillons sur le jeu."