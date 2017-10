Le maillot est trop large pour les normes stylistiques du XXIe siècle et le col est relevé. Qu’importe, cela n’empêche pas Andy Cole de coller cinq prunes à Ipswich pour atteindre le total de sept buts en autant de matches pour son nouveau club, Manchester United.

Romelu Lukaku n’a même pas deux ans quand l’attaquant anglais explose les Tractor Boys et ne sait pas encore que vingt-deux ans plus tard, c’est lui qui rejoindra le grand Andy dans la légende.

Mieux, le Belge peut se targuer d’avoir été jusqu’à présent plus régulier que l’ex-international en inscrivant au moins un but dans six de ses sept premiers matches pour ManU .

En enquillant les buts depuis le début de la saison, Rom’ a déjà dépassé des mecs du calibre de Rooney, Van Persie, Cantona, Van Nistelrooy ou encore Yorke. Ce ne sont certes que des débuts, mais le constat est implacable, ils sont diablement réussis !

Et le voilà à présent avec la possibilité d’effacer Cole des tablettes à la faveur d’un seul petit goal contre Liverpool.

© AFP



Et ça tombe bien : les Reds de Jürgen Klopp ne brillent guère défensivement parlant. Un doux euphémisme, quand on sait que Simon Mignolet s’est déjà pris douze buts en six rencontres. C’est six fois plus que l’équipe de son futur adversaire direct en Premier League .

Il faut dire que le numéro 2 des Diables n’est pas vraiment aidé par un axe Matip-Lovren assez léger depuis le début de la saison…

Mais cette fois, Lukaku aura face à lui un gardien qui le connaît très bien, un gars à qui il a tout juste eu le temps de dire au revoir après Belgique-Chypre avant de le retrouver sur le pré, en tant qu’adversaire, cette fois.

Invaincu depuis près de 5 ans contre Romelu (c’était à l’époque où ils évoluaient respectivement à Sunderland et West Brom), le portier n’a plus pris un pion de l’actuel meilleur buteur du championnat depuis plus de deux ans.

C’est dire si Lukaku sera motivé, lui qui devra reprendre sa tâche sisyphéenne : prouver, encore et toujours, qu’il peut faire partie du gratin mondial.

"Lukaku marque beaucoup et cela lui permet d’éviter une critique constructive, mais il doit améliorer sa conservation de balle pour devenir un attaquant complet, elle n’est pas aussi propre qu’elle ne pourrait l’être" , explique d’ailleurs Emile Heskey, qui avoue se reconnaître dans le jeu tout en puissance développé par le Belge sur le site de SportingBet .

Toujours en faire plus, s’offrir des records et distancer un Harry Kane lui aussi en pleine bourre, pour le Golden Boot britton , telles sont les prochaines missions de Lukaku sous un maillot qui lui colle de plus en plus à la peau.

Et tout cela passera par une perf’ de haut vol contre un Liverpool dans le dur, concurrent direct pour le titre malgré des prestations défensives limite alarmantes.





Eux aussi ont réussi leurs 7 premiers matchs à United

1. Andy Cole | 1994-1995 - 7 buts

2. Louis Saha | 2003-2004 - 6 buts

3. Robin Van Persie | 2012-2013 - 5 buts

4. Dwight Yorke | 1998-1999 - 5 buts