Où se situe Romelu Lukaku dans le classement des buteurs de légende de Manchester United, lors de leur première saison chez les Red Devils ?



L'attaquant de pointe n'est pas toujours aidé par le système mis en place et le football prôné par José Mourinho mais il présente quand même un beau bilan chiffré. Et la saison n'est pas encore finie...



Big Rom' a réussi à inscrire 27 buts et signé 9 passes décisives en 49 rencontres toutes compétitions confondues pour sa première pige à Old Trafford. Pour une première saison au sein d'un si grand club où la pression est très différente qu'à Everton ou West Brom, ce n'est pas si mal !