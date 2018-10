Romelu Lukaku va-t-il encore rester longtemps à Manchester United ? Interrogé par la Gazzetta dello Sport à quelques jours du match de Champions League entre Manchester United et la Juventus après le match de notre équipe nationale contre la Suisse, le Belge a exprimé quelques doutes concernant son avenir. Mal en point en championnat avec Man U (8e place, 13 points), Lukaku verrait un transfert en Italie d'un bon œil. ""Pourquoi pas? J'espère que cela arrivera", a-t-il déclaré. "La Juventus a mis en place un grand projet et ils sont en train d'avancer petit à petit. Chaque année, ils sont de plus en plus forts. Sans l'ombre d'un doute, la Juve fait partie des deux, trois meilleures équipes d'Europe. Ils ont un grand coach, et ils font venir de bons joueurs dans chaque secteur chaque année."

Lukaku a ensuite encensé Cristiano Ronaldo qu'il considère comme "un achat exceptionnel" de la part de la Juventus.