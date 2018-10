Si le match était moyen, il a toutefois permis aux Diables Rouges d’engranger une nouvelle victoire. Romelu Lukaku en a aussi profité pour porter son total à 45 réalisations avec le maillot de l’équipe nationale. L’attaquant de Manchester United ne porte pas une grande attention aux lignes qu’il écrit en lettres d’or sur le palmarès des Diables Rouges, au grand dam de ses détracteurs.

Romelu, êtes-vous déçu par le contenu de cette prestation ?

"Nous avons fait un match moyen mais le plus important était de gagner. Quand on compare à ce qu’on a déjà fait, c’était moins bon."

Où se situaient les problèmes ?

"Nous n’avons pas su assez mettre la pression ou alors nous l’avons mal fait. C’est pourtant un point que nous essayons de travailler et nous n’avons pas assez joué entre leurs lignes."

Le point positif, c’est vos deux nouveaux buts qui portant votre total en équipe nationale à 45…

"Les statistiques me font vraiment plaisir. Par contre, je dois apporter plus dans le jeu. Nous devons en fait tous apporter plus si nous devons gagner des trophées."

Avez-vous entendu le stade scander votre nom ?

"Oui, oui, j’ai bien entendu. Cela fait plaisir mais je considère que c’est une ovation pour toute l’équipe."