Romelu Lukaku: "Trop tôt pour partir en Italie"

Diables Rouges

Souvent critiqué en équipe nationale, Romelu Lukaku a pourtant toujours eu une belle cote d'amour auprès des recruteurs internationaux. Sans doute les vingt-cinq buts inscrits en quarante-six rencontres la saison passée y étaient-ils pour quelque chose...

Parmi ceux qui espéraient voir le Belge rejoindre leur équipe, on se souvient de Chelsea... et de la Juventus. Et dans le cas des Italiens, il y avait bel et bien quelque chose de plus sérieux, comme le confirme Romelu au Nieuwsblad. Interrogé sur le fait qu'Everton n'est pas européen, et ce pour la deuxième année consécutive, le Diable répond en ces termes: "Cela fait un peu mal, mais je suis de ceux qui croient que tout arrive pour une bonne raison. Sinon, je serais parti à la Juventus au lieu de rester à Everton. J'ai choisi ce club, car il était trop tôt pour partir en Italie et je n'ai pas mal fait les choses ici."

L'intéret de grands clubs européens n'a évidemment pas échappé au joueur, mais il a dû faire face à la volonté des Toffees de le conserver au moins une saison de plus. "Le plus important pour moi était alors de rester calme et c'est ce que j'ai fait", dit-il au quotidien flamand. "Je ne voulais pas aller au clash. Je me suis dit: 'Fais de ton mieux et qui sait ce qu'il se passera à l'avenir.'"

L'avenir immédiat, c'est donc un retour à Everton, sous les ordres du Néerlandais Ronald Koeman. Pour l'instant, les choses ne se passent pas trop mal avec un 7/9 (après avoir notamment affronté Tottenham). Seul petit bémol, Lukaku n'a toujours pas marqué en club. L'attaquant ouvrira peut-être son compteur-but contre le Sunderland d'Adnan Januzaj ce lundi et soignera ainsi ses stats. Histoire de "sortir par la grande porte", comme il le souhaite.