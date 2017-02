L'exercice est devenu une coutume pour les joueurs de Premier League: définir un "cinq de base" idéal, en réunissant les joueurs les plus complémentaires et talentueux, selon eux. Cette fois-ci, c'était au tour de Romelu Lukaku de s'y coller. Et on peut dire que l'attaquant, encore tout auréolé de son quadruplé inscrit contre Bournemouth, a opté pour l'expérience.

Dans les buts, Big Rom' choisit Thibaut Courtois. "Je le connais depuis que j'ai douze ans", dit le Diable rouge à propos de son équipier en équipe nationale. "J'ai joué contre lui toute ma vie. Il a fait un super boulot à Chelsea et à l'Atlético de Madrid, donc je le choisis lui." Sympa pour celui qui dirige la deuxième meilleure défense du championnat et présente un bilan de treize clean-sheets en vingt-quatre rencontres disputées...

Devant le gardien de but de Chelsea, Lukaku opte pour la paire John Terry-Vincent Kompany, subtile alliance de physique et d'intelligence de jeu. "Je prends John, car c'est le plus grand des leaders", explique le Belge. "Dans le vestiaire, il avait un impact énorme sur l'équipe. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'était quelque chose de dingue." On se rappelle en effet que Lukaku était passé (avec peu de succès, il est vrai) par Stamford Bridge avant d'être prêté à West Brom et Everton, pour être finalement recruté définitivement en 2014 par les Toffees.









Quant à Kompany, Lukaku salue son aisance balle au pied au cœur de la défense. "Et il l'a toujours", précise-t-il. "Il a été formé à la même académie que moi, à Anderlecht, et est devenu un exemple pour nous, les gamins, qui arrivions là-bas."

Un cran plus haut, c'est une véritable légende qui prend place sur le terrain: Frank Lampard. Tout jeune retraité, le milieu de terrain anglais a parfois été sous-estimé, malgré un palmarès riche d'une Ligue des Champions, trois titres de champion d'Angleterre, quatre FA Cups et une Europa League (sans oublier 600 matches de Premier League disputés, 176 buts marqués et 118 passes décisives distribuées avec Chelsea, West Ham et Manchester City...).

Sous-estimé, peut-être, mais en tout cas pas par Romelu Lukaku, qui n'hésite pas à le qualifier de "meilleur joueur qu'il ait vu évoluer en Angleterre". "Frankie était un joueur incroyable"; déclare-t-il. "Je l'ai vu réaliser des trucs où je me disais 'Oh, mon Dieu !'. Il prenait de son temps pour m'aider à travailler ma finition. Il a été là pour moi, donc, je ne l'oublierai jamais."





En pointe, le choix apparaît comme une évidence, tant Lukaku a été comparé à ce joueur de légende. C'est Didier Drogba. Encore un joueur de Chelsea ! Mais surtout un modèle pour Romelu, qui partage avec l'Ivoirien son sens du but et une énorme caisse physique. "L'homme le plus important", n'hésite pas à dire le buteur d'Everton. "Le winner, celui qui peut faire changer le cours du match. Il nous faisait gagner des matches dès qu'on avait des ennuis." Le garçon a du goût...