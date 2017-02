Il fallait oser, Ronald Koeman l'a fait. Interrogé en conférence de presse sur la qualité de Romelu Lukaku, le coach néerlandais a comparé son attaquant de pointe à Marco Van Basten. "Sa finition est-elle semblable à celle de Van Basten ? Oui" , a-t-il répondu en conférence de presse. "C'est l'un des meilleurs, même par rapport à des joueurs avec lesquels j'ai évolué. C'est un finisseur de classe mondiale. Il est vraiment bon, même si il a besoin de s'améliorer en général. Mais au niveau de sa finition, c'est la grande classe" , a ajouté l'entraîneur des Toffees .

Avec déjà seize buts marqués après vingt-quatre journées de championnat, Lukaku est bien parti pour battre son record personnel, actuellement de dix-huit buts. C'était il y a un peu moins d'un an. Il reste donc quatorze matches de Premier League au Belge pour planter trois pions de plus. Faisable, tant le joueur se montre chirurgical devant le but ces derniers temps. Artur Boruc, le gardien de Bournemouth, peut en témoigner, lui qui s'est retourné à quatre reprises devant Big Rom'.









Jusqu'à présent, Romelu s'est montré décisif (buts et assists confondus) lors de onze matches différents et a rapporté pas moins de dix points à son équipe, sur les quarante qu'elle compte actuellement. Un total qui permet aux Toffees de toujours rêver d'Europe, malgré une septième place au classement. L'idée de voir filer l'international en juin est donc une perspective plutôt anxiogène pour Koeman, qui n'est pas forcément rassuré par les propos de Mino Raiola. L'agent de Lukaku avait déclaré à talkSPORT que son poulain resignerait d'office à Everton. "Je ne crois pas aux agents" , dit-il. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Le plus important, c'est le match de samedi (NdlR: contre Middlesbrough)."

Comme nous vous l'expliquions, il n'est pas impossible qu'une prolongation de contrat soit surtout une façon pour le club de Liverpool de blinder son joueur afin de récupérer un max' d'euros lors de sa revente. Et celle-ci pourrait arriver très vite...

Conserver Lukaku à Goodison Park constitue pourtant un objectif sportif capital pour le club. "Si son agent dit qu'il veut rester et prolonger son contrat, c'est important pour Everton", explique Koeman. "Ça l'est aussi pour l'équipe et pour moi, car cela signifie qu'on garde nos meilleurs joueurs et qu'il a vu son futur ici. Si les joueurs voient que l'équipe s'améliore et devient chaque jour plus forte, c'est un plus pour rester. Ses quatre buts vont vraiment le booster, mais parfois, on se concentre trop sur le fait de marquer. Il faut aussi être focus sur l'équipe, son boulot quand on n'a pas le ballon, sur ses mouvements. On sait que si on lui donne la balle, il marquera."

Sera-ce encore le cas contre Middlesbrough ? Peut-être. Mais attention, car Boro possède des stats défensives honorables pour un candidat à la descente (vingt-sept buts pris "seulement", c'est moins que Manchester City, Liverpool ou Arsenal !). Il faudrait bien avoir le talent de Van Basten pour perforer cette défense-là...