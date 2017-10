Le coach de Crystal Palace aurait bien besoin de son attaquant.

Une semaine après avoir battu Chelsea et enfin inscrit ses deux premiers buts de la saison après 641 minutes sans avoir marqué, un record en Premier League , Crystal Palace est retombé dans ses travers à Newcastle, bouclant la rencontre sans la moindre frappe cadrée. "

Je ne sais pas. J’aurais été inquiet si nous n’avions pas eu de situations chaudes car certains tirs cadrés ressemblent à des tirs d’échauffement" , a lancé, avec son flegme anglais, Roy Hodgson avant d’avouer "mais bien évidemment que Christian Benteke nous manque, c’est un avant-centre classique et un buteur. Espérons que cela ne soit pas trop long avant qu’il ne revienne et peut-être qu’il pourra nous aider."

L’ancien sélectionneur anglais devra encore patienter quelques semaines. Blessé aux ligaments du genou contre Manchester City le 23 septembre dernier, Benteke va mieux mais n’est qu’à mi-chemin de sa convalescence. "Tout se passe vraiment très bien et je suis très content de la manière dont les ligaments se rétablissent. Espérons que je puisse faire mon retour dans quelques semaines" , a-t-il expliqué cette semaine sur Palace TV. Son retour devrait avoir lieu en novembre. Avant ou après les matchs des Diables les 10 et 14 contre le Mexique et le Japon ? La tendance va plutôt dans le sens de la seconde option.